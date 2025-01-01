Desert Warrior
Folge 8: Devil’s Steep
29 Min.Ab 12
Die Höllentag-Route führt die Teams durch ein raues Gelände. Als wäre es nicht schon hart genug, eine steinige Schlucht in der drückenden Hitze Namibias zu überqueren, hat sich das Orga-Team noch ein Handicap ausgedacht.
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH