Desert Warrior
Folge 3: Die Dünen der Verzweiflung
17 Min.Ab 12
Nichts als Sand und noch mehr Sand. Der sengenden Hitze der Sonne ausgeliefert schlagen sich die Teams weiter durch die Sanddünen. Wer kommt bereits hier an seine körperlichen und mentalen Grenzen? Wer schlägt sich am besten?
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH