Detektiv Conan
Folge vom 29.07.2026: Das Grab im Garten (2)
24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Koda ist angeblich dabei seinen Garten umzugraben. Conan, Genta und Ayumi ahnen jedoch, dass er hintergründig andere Pläne verfolgt. Auf dem Weg zum Haus von Watanukis wird Koda von den Dreien verfolgt. Hier möchte er die gestohlenen Schmuckstücke einzeln vergraben. Das lässt den wahren Haus-und Gartenbesitzer allerdings zögern. Weiterhin bleibt die Frage offen, wer Kodas Schwester umgebracht hat ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment