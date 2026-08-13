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Detektiv Conan

Der Serienmörder von Osaka (2)

ProSieben MAXXFolge vom 13.08.2026
Der Serienmörder von Osaka (2)

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Detektiv Conan

Folge vom 13.08.2026: Der Serienmörder von Osaka (2)

27 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Die Todesursache von Sumie Okazaki steht fest: Strangulation mit einem Seil. Conan, Hejii und Yusuke gehen gemeinsam mit der Polizei in die Wohnung der Ermordeten und erhoffen sich Hinweise auf dem Anrufbeantworter. Dieser enthält zwei noch ungehörte Nachrichten ...

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