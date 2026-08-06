Der Biss der Seeschlange (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 06.08.2026: Der Biss der Seeschlange (1)
23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6
Ran bittet ihren Vater, sie zu begleiten, wenn sie am Wochenende mit ihren Freunden an den Strand fährt. Kogoro ist von der Idee allerdings nicht sonderlich begeistert, sagt aber doch zu, als er an die Mädchenscharen dort erinnert wird. Conan allerdings glaubt einen Hintergedanken bei Ran zu erkennen ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment