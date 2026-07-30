Schneller als die Polizei erlaubtJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 30.07.2026: Schneller als die Polizei erlaubt
24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Auf dem Rückweg von einem Essen bemerken die Detective Boys, Kogoro und Ran einen roten Sportwagen, der in einem unglaublichen Tempo unterwegs ist. Ayumi Yoshida wird von dem Auto angefahren, der Fahrer allerdings begeht Fahrerflucht. Direkt wird die Verfolgung durch Conan, Genta und Mitsuhiko aufgenommen. Nach einer langen Verfolgungsjagd kommt allerdings doch alles etwas anders als erwartet ... Eine in einer Fabrik entdeckten Leiche sorgt zusätzlich für Aufruhr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment