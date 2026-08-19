Das versiegelte Badezimmer (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 19.08.2026: Das versiegelte Badezimmer (2)
24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Masayos Fingerabdrücke werden auf dem Klebeband entdeckt, das zur Verriegelung der Badezimmertür genutzt wurde. Da sie ihrer Schwester jedoch vorher beim Packen geholfen hat, sind sich alle sicher, dass dies eine plausible Erklärung für die Spur ist ... Denn immerhin würde sie niemals ihre Schwester etwas antun - oder etwa doch?
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment