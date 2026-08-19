Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Das versiegelte Badezimmer (2)

ProSieben MAXXFolge vom 19.08.2026
Das versiegelte Badezimmer (2)

Das versiegelte Badezimmer (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 19.08.2026: Das versiegelte Badezimmer (2)

24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Masayos Fingerabdrücke werden auf dem Klebeband entdeckt, das zur Verriegelung der Badezimmertür genutzt wurde. Da sie ihrer Schwester jedoch vorher beim Packen geholfen hat, sind sich alle sicher, dass dies eine plausible Erklärung für die Spur ist ... Denn immerhin würde sie niemals ihre Schwester etwas antun - oder etwa doch?

Alle verfügbaren Folgen