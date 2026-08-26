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Detektiv Conan

Mord im Theater (2)

ProSieben MAXXFolge vom 26.08.2026
Mord im Theater (2)

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Detektiv Conan

Folge vom 26.08.2026: Mord im Theater (2)

24 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Frau Itoe stürzt die Bühnenvertiefung herunter und stirbt. In ihrer Hand findet Conan einen Zettel, auf dem in lateinischer Schrift das Wort "Itoe" steht. Mit diesem Zettel wurde sie nachts ins Theater gelockt. Allerdings haben alle Gruppenmitglieder die gleiche Nachricht erhalten ... Wer steckt hinter den mysteriösen Todesfällen im Theater?

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