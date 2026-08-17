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Detektiv Conan

Angriff der Killerwespen

ProSieben MAXXFolge vom 17.08.2026
Angriff der Killerwespen

Angriff der KillerwespenJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 17.08.2026: Angriff der Killerwespen

24 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Conan, Ran und Kogoro werden in die Yamazaki-Residenz eingeladen. Als Conan dort ein Modell für eine Stadt entdeckt, wird ihm erklärt, dass es sich dabei um ein Entwicklungsmodell für einen Erholungspark handelt, der jedoch noch zusätzlicher Unterstützung durch Kogoro bedarf. Als die Herrin des Hauses plötzlich aus dem Fenster stürzt, startet Conan seine Ermittlungen ...

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