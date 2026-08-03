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Detektiv Conan

Mord à la Carte (2)

ProSieben MAXXFolge vom 03.08.2026
Mord à la Carte (2)

Mord à la Carte (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 03.08.2026: Mord à la Carte (2)

24 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6

Anscheinend hatten alle Kursteilnehmer ein Motiv für den Angriff und Mord an Frau Uemori. Conan macht sich daher auf die Suche nach der bis jetzt verschollenen Mordwaffe. Ein gewiefter Täter hat mit detaillierten Überlegungen den exakten Ablauf seines Mordes geplant und aus Gier und Gerechtigkeitslüsten gehandelt ...

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