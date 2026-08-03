Detektiv Conan
Folge vom 03.08.2026: Mord à la Carte (2)
24 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Anscheinend hatten alle Kursteilnehmer ein Motiv für den Angriff und Mord an Frau Uemori. Conan macht sich daher auf die Suche nach der bis jetzt verschollenen Mordwaffe. Ein gewiefter Täter hat mit detaillierten Überlegungen den exakten Ablauf seines Mordes geplant und aus Gier und Gerechtigkeitslüsten gehandelt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment