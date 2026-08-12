Der Serienmörder von Osaka (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 12.08.2026: Der Serienmörder von Osaka (1)
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Kürzlich gab es zwei Morde in Osaka. Es gibt jedoch jeweils keine Zeugen und auch keine Verbindungen zwischen beiden Taten ... Und das, obwohl die Opfer auf gleiche Weise ermordet wurden. Die Polizei glaubt, dass es sich um einen Serienmörder handelt ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment