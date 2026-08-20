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Detektiv Conan

Zahlenspiele

ProSieben MAXXFolge vom 20.08.2026
Zahlenspiele

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Detektiv Conan

Folge vom 20.08.2026: Zahlenspiele

24 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Als Conan mit seinen Jungs nach Hause kommt, bemerkt er eine noch nicht abgehörte Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Es stellt sich heraus, dass Frau Aki Asano, bekannt aus dem Fernsehsender Nichiuri-TV, den Privatdetektiv Kogoro sprechen möchte. Die Jungs machen sich auf den Weg, um herauszufinden, welches Motiv hinter dem Anruf steckt ...

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