Die Cooking Academy
Folge 108: Worst-Case-Scenario
23 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Felicitas verbringt einen intensiven Tag mit Julian. Sie steht vor der Entscheidung, Schloss Eichen zu verlassen - bis eine schockierende Nachricht die Familie Eichen trifft. Irini versucht, ihre Gefühle für Rafael zu ordnen, doch dann offenbart ein Streit mit Chris mehr, als ihr lieb ist. Dorea gesteht Hannes ihre Zuneigung zu Etienne. Eine Entscheidung stellt ihre Ehe endgültig auf die Probe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH