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Die Cooking Academy

Worst-Case-Scenario

JoynStaffel 1Folge 108vom 04.03.2026
Worst-Case-Scenario

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Die Cooking Academy

Folge 108: Worst-Case-Scenario

23 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Felicitas verbringt einen intensiven Tag mit Julian. Sie steht vor der Entscheidung, Schloss Eichen zu verlassen - bis eine schockierende Nachricht die Familie Eichen trifft. Irini versucht, ihre Gefühle für Rafael zu ordnen, doch dann offenbart ein Streit mit Chris mehr, als ihr lieb ist. Dorea gesteht Hannes ihre Zuneigung zu Etienne. Eine Entscheidung stellt ihre Ehe endgültig auf die Probe ...

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