Die Cooking Academy
Folge 101: Hoffnungsschimmer
23 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6
Irini ist seit der Weinkeller-Affäre nicht gut auf Destiny zu sprechen und lässt sie dies auch spüren. Als sie im Rahmen einer Prüfung jedoch plötzlich auf sie und ihre Verschwiegenheit setzen muss, wird es ernst. Amélie kommt mit einer Agenda zurück ans Schloss: Sie hat sich vorgenommen, ihre Eltern zu versöhnen. Wird es ihr trotz der verhärteten Fronten gelingen? Nach dem Segen des Priesters sucht Dorea Etienne auf - mit einer klaren Botschaft.
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH