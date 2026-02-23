Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 101vom 23.02.2026
Folge 101: Hoffnungsschimmer

23 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6

Irini ist seit der Weinkeller-Affäre nicht gut auf Destiny zu sprechen und lässt sie dies auch spüren. Als sie im Rahmen einer Prüfung jedoch plötzlich auf sie und ihre Verschwiegenheit setzen muss, wird es ernst. Amélie kommt mit einer Agenda zurück ans Schloss: Sie hat sich vorgenommen, ihre Eltern zu versöhnen. Wird es ihr trotz der verhärteten Fronten gelingen? Nach dem Segen des Priesters sucht Dorea Etienne auf - mit einer klaren Botschaft.

