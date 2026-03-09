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Die Cooking Academy

Hand aufs Herz

JoynStaffel 1Folge 111vom 09.03.2026
Hand aufs Herz

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Folge 111: Hand aufs Herz

24 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Irini und Rafael lernen gemeinsam für die Prüfung. Beim gegenseitigen Check der Stärken und Schwächen entsteht ein magischer Moment. Kann Rafael diesen für sich nutzen? Felicitas und Alexander kämpfen immer noch gegeneinander um die Zukunft des "Amélie", als über die Presse ein interner Skandal geleakt wird. Dieser beeinträchtigt nicht nur das Ehepaar Eichen, sondern auch Matilda und Juliette, die sich eigentlich endlich zueinander bekennen wollten.

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