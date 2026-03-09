Die Cooking Academy
Folge 111: Hand aufs Herz
24 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Irini und Rafael lernen gemeinsam für die Prüfung. Beim gegenseitigen Check der Stärken und Schwächen entsteht ein magischer Moment. Kann Rafael diesen für sich nutzen? Felicitas und Alexander kämpfen immer noch gegeneinander um die Zukunft des "Amélie", als über die Presse ein interner Skandal geleakt wird. Dieser beeinträchtigt nicht nur das Ehepaar Eichen, sondern auch Matilda und Juliette, die sich eigentlich endlich zueinander bekennen wollten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH