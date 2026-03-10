Die Cooking Academy
Folge 112: Liebe mit Zuckerguss
24 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Irini muss erst einmal mit Rafaels Liebesgeständnis klarkommen. Das anschließend geplante Date läuft kurios an. Währenddessen geschehen in der Taverne seltsame Dinge: Hannes und Dorea vermuten Einbrecher - handelt es sich um eine Racheaktion von Donnys kriminellem Netzwerk? Matilda muss mit dem vermeintlichen Skandal und Alexanders Launen umgehen und ahnt nicht, dass ihre Existenz im Eichen-Universum von einer sehr entscheidenden Person infrage gestellt wird.
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH