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Die Cooking Academy

Liebe mit Zuckerguss

JoynStaffel 1Folge 112vom 10.03.2026
Liebe mit Zuckerguss

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Folge 112: Liebe mit Zuckerguss

24 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Irini muss erst einmal mit Rafaels Liebesgeständnis klarkommen. Das anschließend geplante Date läuft kurios an. Währenddessen geschehen in der Taverne seltsame Dinge: Hannes und Dorea vermuten Einbrecher - handelt es sich um eine Racheaktion von Donnys kriminellem Netzwerk? Matilda muss mit dem vermeintlichen Skandal und Alexanders Launen umgehen und ahnt nicht, dass ihre Existenz im Eichen-Universum von einer sehr entscheidenden Person infrage gestellt wird.

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