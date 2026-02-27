Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Tag der Prüfung

Staffel 1Folge 106vom 02.03.2026
Tag der Prüfung

Die Cooking Academy

Folge 106: Tag der Prüfung

23 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Hannes ist irritiert über Etiennes seltsames Verhalten und erfährt schließlich von Dorea unter Tränen die Wahrheit. Irini ringt mit der Entscheidung, an der Prüfung teilzunehmen, und findet in einem Moment unerwarteter Stärke ihren Mut wieder. Destiny versöhnt sich mit Juliette und wagt in der Prüfung dann doch ihren eigenen, kreativen Weg ...

