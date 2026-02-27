Die Cooking Academy
Folge 110: Sündenbock
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Die Aussicht, dass Felicitas ihn ersetzen könnte, trifft Alexander schwer. Er reagiert mit wachsendem Misstrauen und vermutet ein Komplott zwischen Matilda und seiner Frau. Getrieben von diesem Gefühlschaos lässt er sich zu einer dummen Idee hinreißen. Die gemeinsame, absurde Nacht von Hannes und Etienne sorgt bei den Dimitrious für Erstaunen. Destiny lässt nicht locker und drängt sich ins Planungskomitee - ganz zum Missfallen von Gloria, die Konkurrenz wittert.
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH