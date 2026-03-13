Die Cooking Academy
Folge 115: Negativ ist positiv
23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Ein Kommentar wirft Irini aus der Bahn und lässt sie kaum zur Ruhe kommen. Sie findet Halt bei ihrer Schwester Dorea, die sich ungewollt mit dem gleichen Thema auseinandersetzen muss. Chris riskiert in einer dramatischen Rettung alles für seinen Vater und muss sich zugleich mit alten Spannungen auseinandersetzen. Währenddessen gerät Destiny unter Druck und wagt einen gefährlichen Plan, der kurz vor dem Ziel unerwartet ins Wanken gerät ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH