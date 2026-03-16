Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Zukunftsvisionen

JoynStaffel 1Folge 116vom 16.03.2026
Zukunftsvisionen

ZukunftsvisionenJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 116: Zukunftsvisionen

24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Dorea ringt mit Schuldgefühlen und versucht, ihre Gedanken zu verdrängen - bis eine schockierende Wahrheit alles verändert. Chris erkennt, dass seine Zukunft enger mit der seines Vaters verbunden ist, als er dachte. Destiny kämpft nach einem geplatzten Plan mit der Angst vor dem Scheitern, doch ein überraschendes Prüfungsergebnis gibt ihr neuen Mut, endlich zu sich selbst zu stehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
Joyn
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen