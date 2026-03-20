Die Cooking Academy
Folge 120: Ende und Anfang
22 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Felicitas wähnt sich nach einem Triumph über ihre Mutter und einer möglichen Versöhnung mit Alexander am Ziel - bis ein verletzender Satz alles verändert. Irini und Rafael entdecken ihre Liebe, während Chris sie schweren Herzens loslassen muss. Alexander trifft eine längst überfällige Entscheidung und hat dabei seine eigenen Pläne - er macht Chris ein verlockendes Angebot. Wie wird er sich entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH