Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Gute Miene zum bösen Spiel

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 24.10.2025
Gute Miene zum bösen Spiel

Gute Miene zum bösen SpielJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 15: Gute Miene zum bösen Spiel

23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6

Die Kabbeleien zwischen Irini und Chris nehmen neue Fahrt auf, als Irini plötzlich auf dessen Hilfe angewiesen ist. Juliette und Etienne leiden unter der Herabwürdigung durch Pierre - egal wie, sie scheinen seinen väterlichen Ansprüchen einfach nicht genügen zu können. Auch Rafael leidet: Er kann sich nicht mit Juliettes Zukunftsplanung abfinden. Will er wirklich tatenlos mitansehen, wie die Frau, die er liebt, für ihn unerreichbar wird?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen