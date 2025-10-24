Gute Miene zum bösen SpielJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Gute Miene zum bösen Spiel
23 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6
Die Kabbeleien zwischen Irini und Chris nehmen neue Fahrt auf, als Irini plötzlich auf dessen Hilfe angewiesen ist. Juliette und Etienne leiden unter der Herabwürdigung durch Pierre - egal wie, sie scheinen seinen väterlichen Ansprüchen einfach nicht genügen zu können. Auch Rafael leidet: Er kann sich nicht mit Juliettes Zukunftsplanung abfinden. Will er wirklich tatenlos mitansehen, wie die Frau, die er liebt, für ihn unerreichbar wird?
