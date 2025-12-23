Die Cooking Academy
Folge 59: Scherben
24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Felicitas stellt Alexander zur Rede - er weicht aus, doch ihr Misstrauen wächst. Chris spürt die Distanz seines Vaters und leidet darunter, während Felicitas zunehmend verunsichert ist. In der Taverne trifft Hannes eine klare Entscheidung, doch eine bedrohliche Warnung lässt nicht lange auf sich warten. Unterdessen stellt sich Juliette gegen ihren Vater - ein Schritt, der längst überfällig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH