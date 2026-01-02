Die Cooking Academy
Folge 65: Verwicklungen
24 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6
Die Anschuldigungen gegen ihren Bruder bringen Juliette aus der Spur. Genau dann gerät sie auch noch in eine ausweglose Situation - ausgerechnet mit der Person, von der sie Abstand sucht. Irini will ihre Familie stützen, während Dorea zum ersten Mal misstrauisch gegenüber ihrem Mann wird. Währenddessen versucht Alexander unter hohem Druck, die Academy zu schützen, doch Constanze mischt sich ein. Verrät sie ihm Felicitas' momentanen Aufenthaltsort?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH