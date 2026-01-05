Die Cooking Academy
Folge 66: Lösungen
24 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Juliette und Matilda sitzen unfreiwillig gemeinsam fest; ihre Lage wird immer persönlicher und gleichzeitig bedrohlicher. Sie bekommen nicht mit, wie Alexander sich unter dem Druck der Polizei an seine Studierenden wendet. Ausgerechnet Chris könnte ihm helfen, hat jedoch Irini gegenüber Stillschweigen versprochen. Während Alexander fast unter der Last des drohenden Untergangs der Academy zerbricht, trifft Chris eine folgenschwere Entscheidung ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH