Folge 67: Blackout
23 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Als Etienne sich vor der Polizei versteckt und Dorea die Situation erklären will, eskaliert der Streit und endet schließlich in einem folgenschweren Unfall. Juliette genießt die Nähe zu Matilda, doch eine gefährliche Infektion treibt sie an das Ende ihrer Kräfte. Während Felicitas in Namibia ist, hält Alexander das Schloss am Laufen und ringt mit seiner Sehnsucht nach Felicitas - und seiner Angst, sie zu verlieren ...
