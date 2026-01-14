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Die Cooking Academy

Zeitwende

JoynStaffel 1Folge 73vom 14.01.2026
Zeitwende

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Die Cooking Academy

Folge 73: Zeitwende

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das Ehepaar Eichen demonstriert vor den Studierenden Einigkeit, was in Alexander neue Hoffnungen aufkeimen lässt. Wird er eine zweite Chance bekommen? Etiennes magischer Moment mit Dorea wird von einer alarmierenden Nachricht über Juliette unterbrochen. Währenddessen versucht Rafael mit einem Trick, Chris und Irinis Eiszeit zum Schmelzen zu bringen, löst jedoch damit eine Kette unglücklicher Umstände aus.

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