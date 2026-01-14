Die Cooking Academy
Folge 73: Zeitwende
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Ehepaar Eichen demonstriert vor den Studierenden Einigkeit, was in Alexander neue Hoffnungen aufkeimen lässt. Wird er eine zweite Chance bekommen? Etiennes magischer Moment mit Dorea wird von einer alarmierenden Nachricht über Juliette unterbrochen. Währenddessen versucht Rafael mit einem Trick, Chris und Irinis Eiszeit zum Schmelzen zu bringen, löst jedoch damit eine Kette unglücklicher Umstände aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH