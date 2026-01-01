Die Cooking Academy
Folge 80: Mit Gefühl
24 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Irini und Dorea bangen um die Rückzahlung von 30.000 Euro, während Etienne einen riskanten Plan schmiedet, um der Familie zu helfen. Alexander ringt mit seiner Ehe und erkennt, wie weit Felicitas ihm voraus ist. Eine Paartherapie bringt neue Hoffnung. Juliette und Matilda entdecken die Höhen und Tiefen ihrer Gefühle: Zurückhaltung, Sehnsucht und Leidenschaft, die alles verändern ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH