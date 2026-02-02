Die Cooking Academy
Folge 86: Am Abgrund
23 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Juliette und Matilda müssen notgedrungen gemeinsam die Hochzeitstorte planen, was ihnen heimlich Nähe erlaubt. Während Amélie Trost bei Felicitas sucht, fürchtet Alexander, seine Familie endgültig verloren zu haben. In seiner Sorge um Rafael informiert Etienne Irini, und die beiden machen sich auf die Suche nach dem Verschollenen. Als Rafael von Etienne gefunden wird, droht die Situation zu eskalieren. Wird er seinen Rachegelüsten freien Lauf lassen?
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH