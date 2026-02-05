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Die Cooking Academy

Sommernachtstraum

JoynStaffel 1Folge 89vom 05.02.2026
Sommernachtstraum

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Folge 89: Sommernachtstraum

24 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6

Etienne beugt sich dem Druck seines Vaters und muss gezwungenermaßen Dorea anlügen - doch die Sehnsucht nach dem jeweils anderen zerreißt beide fast. Felicitas flüchtet sich immer öfter in ihre Affäre und genießt diese aufregende Zuflucht vom komplexen Alltag mit Alexander. Destiny will unterdessen beweisen, dass sie die Liebe versteht und aktiv danach sucht, droht jedoch mit all ihren Strategien zu scheitern. Wird sie die Mission aufgeben?

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