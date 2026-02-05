Die Cooking Academy
Folge 89: Sommernachtstraum
24 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Etienne beugt sich dem Druck seines Vaters und muss gezwungenermaßen Dorea anlügen - doch die Sehnsucht nach dem jeweils anderen zerreißt beide fast. Felicitas flüchtet sich immer öfter in ihre Affäre und genießt diese aufregende Zuflucht vom komplexen Alltag mit Alexander. Destiny will unterdessen beweisen, dass sie die Liebe versteht und aktiv danach sucht, droht jedoch mit all ihren Strategien zu scheitern. Wird sie die Mission aufgeben?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH