Die Cooking Academy
Folge 90: Abschied
24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6
Maximaler Stress bei Alexander: Ein alter Rivale hat sich zum Dinner im Amélie angekündigt, und von Felicitas fehlt jede Spur. Unter dem Druck der hohen Leistung unterläuft ihm in der Küche ein fataler Fehler. Auch Irini hat sich zu viel zugemutet - das Chaos, das ihre Familie in den letzten Wochen durchleben musste, schlägt sich gesundheitlich bei ihr nieder. Und die ständige Sorge um Evdokia tut ihr Übriges ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH