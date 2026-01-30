Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Abschied

ProSieben Staffel 1 Folge 90 vom 06.02.2026
Abschied

Folge 90: Abschied

24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 6

Maximaler Stress bei Alexander: Ein alter Rivale hat sich zum Dinner im Amélie angekündigt, und von Felicitas fehlt jede Spur. Unter dem Druck der hohen Leistung unterläuft ihm in der Küche ein fataler Fehler. Auch Irini hat sich zu viel zugemutet - das Chaos, das ihre Familie in den letzten Wochen durchleben musste, schlägt sich gesundheitlich bei ihr nieder. Und die ständige Sorge um Evdokia tut ihr Übriges ...

