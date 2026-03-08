Die Fälle der Gerti B. (1/6): Die mit dem GrantscheamJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 1: Die Fälle der Gerti B. (1/6): Die mit dem Grantscheam
Beziehungen, Crash und Chaos: Gerti kehrt zurück und stellt sich nicht nur beruflich neuen Herausforderungen. Gerti und Bertl legen eine Beziehungspause ein, während Gerti im Revier an einem fordernden Teamseminar mit Coach Rainer teilnimmt. Rückblenden führen in die 80er, wo sie einen persönlichen Tiefpunkt erlebt, als sie im Außendienst Kranzler zugeteilt wird. Franco kämpft nach einem Autounfall mit den Folgen und einer radikalen Neuordnung seines Lebens, die ihn körperlich wie emotional herausfordert. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Prosser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck Marcel Kawentel Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
