Rückblick auf die erste Staffel "Die Fälle der Gerti B."Jetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 8: Rückblick auf die erste Staffel "Die Fälle der Gerti B."
2 Min.Folge vom 27.02.2026
Was bisher geschah? Der Rückblick zeigt die wichtigsten Momente der ersten Staffel von "Die Fälle der Gerti B.", bevor die Serie in die zweite Runde geht!
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