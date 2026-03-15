Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem BabyJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 3: Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem Baby
Gerti glaubt nicht an den Suizid ihres Kollegen und merkt bald, dass mehr hinter seinem Tod steckt. Der Tod von Gertis früherem Kollegen Kranzler wird als Suizid eingestuft, doch Gerti und Heidi zweifeln daran. Gerti erinnert sich an ein prägendes Erlebnis aus den 1980er‑Jahren, das sie mit Kranzler verbindet. Während Franco im Seniorenheim Lotusblüte neue Aufgaben übernimmt und sich zwischen Bertl und Nora eine zarte Annäherung entwickelt, bringt die Autopsie des Kollegen eine unerwartete Wendung ans Licht. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Posser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick