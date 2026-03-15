Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem Baby

ORF2Staffel 2Folge 3vom 15.03.2026
Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem Baby

Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem BabyJetzt kostenlos streamen

Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Folge 3: Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem Baby

45 Min.Folge vom 15.03.2026

Gerti glaubt nicht an den Suizid ihres Kollegen und merkt bald, dass mehr hinter seinem Tod steckt. Der Tod von Gertis früherem Kollegen Kranzler wird als Suizid eingestuft, doch Gerti und Heidi zweifeln daran. Gerti erinnert sich an ein prägendes Erlebnis aus den 1980er‑Jahren, das sie mit Kranzler verbindet. Während Franco im Seniorenheim Lotusblüte neue Aufgaben übernimmt und sich zwischen Bertl und Nora eine zarte Annäherung entwickelt, bringt die Autopsie des Kollegen eine unerwartete Wendung ans Licht. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Posser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
ORF2
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen