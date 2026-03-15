Die Fälle der Gerti B. (4/6): Die mit dem FortschrittJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 4: Die Fälle der Gerti B. (4/6): Die mit dem Fortschritt
Gerti wacht in Bertls Bett auf, doch zwischen ihnen herrschen Spannungen: Bertl sucht Nähe, Gerti hält Abstand. Gemeinsam mit Heidi leitet sie eine Tatortschulung für Kripo-Azubis und wird ungeplant Mentorin. Ihre Worte über ein frühes Trauma berühren alle. Währenddessen flirtet Bertl mit der neuen Nachbarin Nora. Der Fall eines toten Ex-Kollegen bringt Hinweise auf Fremdverschulden: Im Magen des Toten findet Rechtsmediziner Wurlitzer zerkautes Papier mit brisantem Paragrafen. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Prosser (Gerti 80er) Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Regie: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film
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