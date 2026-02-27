"Die Fälle der Gerti B.": Hinter den KulissenJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 7: "Die Fälle der Gerti B.": Hinter den Kulissen
4 Min.Folge vom 27.02.2026
Die Schauspielerin Mariam Hage gibt Einblicke hinter die Kulissen von "Die Fälle der Gerti B." und zeigt, wie der Tag am Set aussieht.
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