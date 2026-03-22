Die Fälle der Gerti B. (6/6): Die mit der FindungJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 6: Die Fälle der Gerti B. (6/6): Die mit der Findung
Gerti feiert ihren Geburtstag mit einem Muffin und einem wegweisenden Geschenk von Bertl (Johannes Silberschneider). Dabei erinnert sie sich an ihr erstes schicksalhaftes Zusammentreffen mit Bertl vor mehr als 40 Jahren. Unterdessen macht Nora (Michou Friesz) drüben auf der Loggia schon ihre eigenen maliziösen Pläne. Franco findet nach den Folgen des Unfalls zurück ins grelle Licht der Realität, während Gerti ein weiterer Schatten aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Kranzler (Michael Gampe) einholt und die Lösung des Falles herbeiführt. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Prosser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
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