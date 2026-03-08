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Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Die Fälle der Gerti B. (2/6): Die mit dem Lichtblick

ORF2Staffel 2Folge 2vom 08.03.2026
Die Fälle der Gerti B. (2/6): Die mit dem Lichtblick

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Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Folge 2: Die Fälle der Gerti B. (2/6): Die mit dem Lichtblick

45 Min.Folge vom 08.03.2026

Heidis Beziehung zu Kim wird intensiver, während Gerti zunehmend mit ihrer Rolle im Privat- und Berufsleben ringt. Heidi spricht sie ungewohnt offen darauf an. Franco hat Mühe, sich im Seniorenheim einzuleben, rebelliert mit Humor und erkennt in Pflegerin Dorit seine frühere Liebe wieder. Unterdessen organisiert Bertl Tonis Beerdigung und begegnet der neu zugezogenen Nora. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Prosser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Felix Vratny

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