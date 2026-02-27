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Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Gerti B.: Susi Stach und Mariam Hage im exklusiven Talk

ORF2Staffel 2Folge 9vom 27.02.2026
Gerti B.: Susi Stach und Mariam Hage im exklusiven Talk

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Die Fälle der Gerti B. Staffel 2

Folge 9: Gerti B.: Susi Stach und Mariam Hage im exklusiven Talk

11 Min.Folge vom 27.02.2026

Susi Stach & Mariam Hage sprechen im Backstage-Talk mit Katharina Sturm (ORF) über die neue Staffel von "Die Fälle der Gerti B.". Sie verraten, was diese Staffel so besonders macht, geben Tipps gegen schlechte Laune und teilen, welche Berufe sie gewählt hätten, wenn sie nicht Schauspielerinnen geworden wären.

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