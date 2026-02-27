Gerti B.: Susi Stach und Mariam Hage im exklusiven TalkJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 9: Gerti B.: Susi Stach und Mariam Hage im exklusiven Talk
11 Min.Folge vom 27.02.2026
Susi Stach & Mariam Hage sprechen im Backstage-Talk mit Katharina Sturm (ORF) über die neue Staffel von "Die Fälle der Gerti B.". Sie verraten, was diese Staffel so besonders macht, geben Tipps gegen schlechte Laune und teilen, welche Berufe sie gewählt hätten, wenn sie nicht Schauspielerinnen geworden wären.
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