Die Fälle der Gerti B. (5/6): Die mit der ReueJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B. Staffel 2
Folge 5: Die Fälle der Gerti B. (5/6): Die mit der Reue
Alte Geheimnisse brechen auf und Gerti jagt dem dunkelsten Kapitel der 80er hinterher. In der finalen Doppelfolge holen alte Geheimnisse aus den 1980ern die Ermittlerinnen ein. Ein verborgenes Kapitel bringt überraschende Wendungen, während Franco Aigner von der Schuld gegenüber seiner Jugendfreundin Dorli heimgesucht wird. Gerti und Heidi folgen dem rätselhaften Kürzel KKK und stoßen auf Hinweise, die das Doppelleben des Toten in neuem Licht erscheinen lassen. Besetzung: Susi Stach (Gerti) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Peter Raffalt (Rödl) Karl Fischer (Franco) Ewa Kasp (Nikola/Malena) Thea Ehre (Kim) Doris Hindinger (Elli) Michou Friesz (Nora) Gottlieb Pallendorf (Basti) Rainer Doppler (Hubi) Aydin Ercin (Aydin) Lisa Schmid (Melli) Felix Valmont (Wummi) Michael Gampe (Kranzler) Alice Prosser (Gerti 80er) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Timo Lombeck, Marcel Kawentel, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick