Die Familienhelfer
Folge 14: Hilfe, mein Kind ist ein Zombie
23 Min.Ab 12
Ein Neunjähriger wird auf einmal zum zerstörungswütigem Zombie! Liegt es an der Trennung der Eltern? Steht Levin unter dem schlechten Einfluss seines älteren Bruders? Oder was steckt hinter dem seltsamen Verhalten des Jungen?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1