Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

All eyes on me

SAT.1Staffel 1Folge 32
All eyes on me

All eyes on meJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 32: All eyes on me

23 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige kennt plötzlich kein Halten mehr. Sie schwänzt die Schule, klaut und kifft stattdessen und zeigt sich halbnackt über ihre Webcam im Internet. Stiftet ihre neue beste Freundin sie zu alldem an? Oder steckt weitaus mehr dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen