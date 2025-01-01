Die Familienhelfer
Folge 32: All eyes on me
23 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige kennt plötzlich kein Halten mehr. Sie schwänzt die Schule, klaut und kifft stattdessen und zeigt sich halbnackt über ihre Webcam im Internet. Stiftet ihre neue beste Freundin sie zu alldem an? Oder steckt weitaus mehr dahinter?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
