SAT.1 Staffel 1 Folge 34 vom 19.08.2020
Folge 34: Pimmelgesicht

23 Min. Folge vom 19.08.2020 Ab 12

Ein elfjähriges Mädchen malt plötzlich sexistische Gesichter ins Restaurant seiner Eltern. Weiß sie, was sie da tut? Die Eltern sind in großer Sorge. Ist das Kind womöglich schon extrem frühreif? Oder belastet sie ein ganz anderes Geheimnis?

