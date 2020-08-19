Die Familienhelfer
Folge 34: Pimmelgesicht
23 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Ein elfjähriges Mädchen malt plötzlich sexistische Gesichter ins Restaurant seiner Eltern. Weiß sie, was sie da tut? Die Eltern sind in großer Sorge. Ist das Kind womöglich schon extrem frühreif? Oder belastet sie ein ganz anderes Geheimnis?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1