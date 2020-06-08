Zum Inhalt springenBarrierefrei
Völlig vergurkt

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 08.06.2020
Folge 33: Völlig vergurkt

24 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12

Eine 18-Jährige wird zum medizinischen Notfall, infolgedessen ein Stück Gurke in ihrer Vagina gefunden wird. Die junge Frau will mit ihrer Mutter darüber kein Wort sprechen. Erst die Familienhelferin fördert ein skurriles Geheimnis zu Tage. Ein kleiner Junge schneidet die Kleidung seiner Patentante in Fetzen. Reagiert er so heftig, weil sein Hamster in der Obhut seiner Tante gestorben war? Oder löst eine viel erwachsenere Sorge dieses extreme Verhalten aus?

SAT.1
