Die Familienhelfer
Folge 38: Hyper Hyper
24 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 12
Eine 16-Jährige bekommt in einem Café Herzrhythmusstörungen. Die alarmierten Sanitäter stellen fest, dass Koffein-Tabletten für die gesundheitlichen Beschwerden des Teenagers verantwortlich sind. Doch wieso will das Mädchen nicht mehr schlafen? - Vor dem Abreisetag in den Familienurlaub kettet sich ein 11-jähriger Junge an einen Baum. Die besorgten Eltern vermuten, dass der Fünftklässler auf diese Weise gegen die durch den Urlaub entstehenden Treibhausgase protestiert.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1