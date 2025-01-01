Die Familienhelfer
Folge 30: Beste Feindinnen
23 Min.Ab 12
Die 15-jährige Mali provoziert plötzlich und erniedrigt ihre besten Freundinnen. Ist der sonst so friedliebende Teenager eifersüchtig - oder haben die Stimmungsschwankungen eine ganz andere Ursache? Ein Kalender bringt die Familienhelferin schließlich auf die richtige Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1