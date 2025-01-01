Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Die Wahr-Sagerin

SAT.1Staffel 1Folge 37
Die Wahr-Sagerin

Die Wahr-SagerinJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 37: Die Wahr-Sagerin

23 Min.Ab 12

Eine Achtjährige treibt ihre Eltern in den Wahnsinn, indem sie schonungslos Lügen aufdeckt und private Geheimnisse aus der Familie ausplaudert. Das führt zu vielen heiklen Situationen, die die Familie immer mehr in eine Isolation treibt. Die nächste Eskalation steht auf einer Geburtstagsfeier kurz bevor. Die Familienhelferin schreitet ein!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen