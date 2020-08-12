Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 55 vom 12.08.2020
23 Min. Folge vom 12.08.2020 Ab 12

Ein Siebenjähriger weigert sich seit zwei Wochen standhaft, das Haus zu verlassen und geht nun sogar nicht mehr in die Schule. Leidet der Junge an einer extremen Angststörung - ausgelöst durch einen Besuch im Fußballstadtion, bei dem der Grundschüler von seinem Vater getrennt wurde und ins Gedränge kam? Und wieso ist ausgerechnet der Friedhof der einzige Ort, zu dem das Kind bereitwillig mitfährt? Bildrechte: SAT.1.

SAT.1
