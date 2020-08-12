Die Familienhelfer
Folge 55: Kevin immer zu Hause
23 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Ein Siebenjähriger weigert sich seit zwei Wochen standhaft, das Haus zu verlassen und geht nun sogar nicht mehr in die Schule. Leidet der Junge an einer extremen Angststörung - ausgelöst durch einen Besuch im Fußballstadtion, bei dem der Grundschüler von seinem Vater getrennt wurde und ins Gedränge kam? Und wieso ist ausgerechnet der Friedhof der einzige Ort, zu dem das Kind bereitwillig mitfährt? Bildrechte: SAT.1.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1