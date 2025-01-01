Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Worst Case

SAT.1Staffel 1Folge 36
Worst Case

Worst CaseJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 36: Worst Case

23 Min.Ab 12

Mutter Janina ist entsetzt, als sie ihren Sohn Fabian mit Gasmaske und Unterkühlungen im Garten vorfindet. Der Junge hat die Nacht heimlich draußen im Zelt verbracht, angeblich als "Überlebenstraining". Trotzt er mit der seltsamen Aktion einem Videospielverbot? Kommt der Familienhelfer der Ursache für Fabians Tick auf die Schliche?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen