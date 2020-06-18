Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 41vom 18.06.2020
23 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12

Eine 17-Jährige verletzt sich bei einer plötzlichen Panikattacke an der Tankstelle schwer. Sie hat die Führerscheinprüfung erst im dritten Anlauf bestanden: Ist Angst vor dem Autofahren der Grund für den Vorfall? - Ein achtjähriger Junge läuft wiederholt von zuhause weg und lehnt plötzlich seinen Nachnamen ab. Ist er wütend auf seine Eltern, da diese sich vor Kurzem getrennt haben oder rennt er vor einem ganz anderen Problem davon?

SAT.1
